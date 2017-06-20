Şırnak’ta 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20 Haziran 2017’de icra edilen yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Aramada, aracın kasa bölümünde “zula” olarak tabir edilen, özel olarak hazırlanmış gizli bölmede piyasa değeri 60 bin TL olan 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınıp, araçlarına el konulurken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince 2 bin 414 TL, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca da 280 bin TL para cezası uygulanmak üzere bildirimde bulunuldu.