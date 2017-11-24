Şırnak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Şırnak Valiliği bahçesinde başlayan tören Şehit Ahmet Kara İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam etti. Programa Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz yaptı. Programda konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, öğretmenliği kelimelerle ifade edebilmenin oldukça zor bir iş olduğunu söyledi. Vali Aktaş, "Ayrıca zor bir coğrafyada, zor bir alanda çalışıyoruz. Bunun ekstra zorlukları var. Allah bizleri ve sizleri üzerimize aldığımız bu görevleri hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Allah bizleri, şu memleketin çocuklarını hakkıyla yetiştirip onları, ülkesine, milletine, anasına, babasına, insanlığa hizmet eden birer insan olarak yetiştirmeyi nasip etsin” dedi.

Daha sonra çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından şiirler okundu. Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan müzik grubu tarafından müzik dinletisi yapıldı. Programda okullar arasında yapılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında birincilere Vali Mehmet Aktaş, ikincilere Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üçüncülere de Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu tarafından ödülleri verildi.