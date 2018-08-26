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26 Ağustos 2018 19:29

Şırnak’ta 25 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 48 paket halinde yaklaşık 25 kilogram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi.

Şırnak’ta 25 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

26 Ağustos 2018 19:29

Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’tan Türkiye’ye Habur Sınır Kapısı’ndan uyuşturucu getirileceği bilgisine dayanarak, Silopi’de bulunan Habur Kara Hudut Kapısı’nı geçtikten sonra Silopi’ye giriş yapan araçlar ve şahıslar üzerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi maksadıyla yapılan kontroller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi.


Silopi Cumhuriyet savcısından alınan talimata istinaden detaylı arama yapılarak, 47 PF 806 plakalı çekici ve 47 KU 018 plakalı yarı römorkta yapılan aramada, aracın değişik bölmelerine özellikle zulalanmış vaziyette ilk belirlemelere göre 48 paket halinde yaklaşık 25 kilogram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi.


Operasyonla ilgili araç içerisinde M.E. isimli 1 şüpheli ile Mardin ili Nusaybin ilçesinde konuyla ilgili olabilecek 2 şüpheli olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalandı.




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