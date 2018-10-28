Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'nci yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'nci yılı kutlamaları Şırnak'ta başladı. Kutlama programı kapsamında Şırnak Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak 23' üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Vali Mehmet Aktaş, Şırnak 23' üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu tarafından anıta çelenk konulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar yarın saat 10.00'da Şırnak Şehir stadında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.