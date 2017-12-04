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04 Aralık 2017 13:08

Şırnak’ta 3 kişi kömür ocağındaki kuyuya düştü

Şırnak’ın merkez Balveren beldesinde kapatılan kömür ocağına malzemelerini almak için gelen 2’si kardeş 3 kişi dolu su kuyusuna düştü.

Şırnak’ta 3 kişi kömür ocağındaki kuyuya düştü

04 Aralık 2017 13:08

Bölgede kurtarma çalışmaları başlatılırken, Van ve Batman’dan dalgıç ekipler çağrıldı.


Olay, 12.00 sıralarında, merkez Balveren beldesi Araköy mevkisinde bulunan kapatılan kömür ocağında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Abdurrahman ve Ömer Tunç adlı kardeşler ile İdris İnal, malzemelerini almak için, 17 Ekim’de Şırnak-Cizre arası Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 Nolu kömür ocağında 8 işçinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından faaliyeti durdurulan ocağa geldi. Abdurrahman ve Ömer Tunç adlı kardeşler, henüz belirlenemeyen bir nedenle burada bulunan dolu su kuyusuna düştü. Durumu fark eden İdris İnal, Tunç kardeşleri kurtarmak için jeneratörü çalıştırarak, halatla kuyuya indi. İnal da, jeneratörün durması üzerine kuyuda kaldı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kuyuda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatılırken, Batman ve Van’dan dalgıç ekipleri istendi.


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Belediye Başkanı Turhan Bedirhanoğlu da bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.




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