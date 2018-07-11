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11 Temmuz 2018 18:23

Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta 2’si ölü olmak üzere eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

11 Temmuz 2018 18:23

Teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde halkla ilişkiler ve alım birimi sorumlusu olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Kovankaya köyü kırsalında bugün gözetleme faaliyeti yürüten insansız hava aracı tarafından 3 teröristin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgede hava ve kara operasyonu başlatıldı. Operasyonda, 2’si ölü, 1’i sağ olmak üzere 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Sağ olarak yakalanan teröristin, 2014 yılında örgüte katıldığı ve sözde Kelmehmetler cephesi halkla ilişkiler ve alım birimi sorumlusu Mehmet Goyi kod adlı Kadri Bayram olduğu öğrenildi. Öte yandan, operasyon bölgesinde 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet sırt çantası, 1 adet el yapımı patlayıcı, 2 adet küçük tüp ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.




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