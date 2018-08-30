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30 Ağustos 2018 12:11

Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 12:11

yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar, valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumuyla başladı. Buradaki törene, Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutan vekili Hakan Özyiğit, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Buradaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.


Kutlamalar, daha sonra, Şehir Stadında devam etti. Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Hakan Özyiğit ve Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, askerlerin ve vatandaşların bayramını kutladı.


Program, günün anlam ve önemin anlatan konuşmaların ardından şiir, halk oyunları ve çeşitli gösterilerin ardından askeri resmigeçit ile son buldu.




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