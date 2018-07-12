Şırnak’ta 34 bin 73 kişi uçakla yolculuk yaptı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Haziran Ayı Havalimanı istatistiklerine göre, haziran ayında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 34.073 oldu. Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 artışla 266 oldu. Yük trafiği ise toplamda yüzde 25 artışla 309 ton olarak gerçekleşti.

2018 yılı 6 aylık gerçekleşme oranına göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 213 bin 334 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 41 artışla bin 532’ye, yük trafiği ise yüzde 46 artışla 2.005 tona ulaştı.