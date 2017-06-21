Şırnak’ta 77 bin 880 kişiye 43 milyon 83 bin TL yardım

Şırnak SYDV, terörden etkilenen aileleri ziyaret ederek, ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, yardımda bulunuyor. Bu çerçevede SYDV, kent merkezi ve ilçelerinde son 16 içerisinde, terör mağduru 77 bin 880 kişiye, 43 milyon 83 bin TL yardım yaptı. SYDV Müdürü Hasan Güngen, terör mağdurlarına destek olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında nakdi ve ayni yardımların devam ettiğini belirtti. Güngen, “İl merkezi, belde ve köylere yerleşen terör mağduru aileleri evlerinde ziyaret ediyoruz. Gerekli ihtiyaçlarını tespit ederek hemen karşılıyoruz. Mağdur ailelerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Personellerimiz ile birlikte mağdur ve yoksul aileleri evlerinde ziyaret ederek, sahada çalışmalar yapacağız. Vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” dedi.