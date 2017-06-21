Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 11:20

Şırnak’ta 77 bin 880 kişiye 43 milyon 83 bin TL yardım

Şırnak Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), kent merkezi ve ilçelerinde terör mağduru 77 bin 880 kişiye, 43 milyon 83 bin TL yardım yaptı.

Şırnak’ta 77 bin 880 kişiye 43 milyon 83 bin TL yardım

21 Haziran 2017 11:20


Şırnak SYDV, terörden etkilenen aileleri ziyaret ederek, ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, yardımda bulunuyor. Bu çerçevede SYDV, kent merkezi ve ilçelerinde son 16 içerisinde, terör mağduru 77 bin 880 kişiye, 43 milyon 83 bin TL yardım yaptı. SYDV Müdürü Hasan Güngen, terör mağdurlarına destek olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında nakdi ve ayni yardımların devam ettiğini belirtti. Güngen, “İl merkezi, belde ve köylere yerleşen terör mağduru aileleri evlerinde ziyaret ediyoruz. Gerekli ihtiyaçlarını tespit ederek hemen karşılıyoruz. Mağdur ailelerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Personellerimiz ile birlikte mağdur ve yoksul aileleri evlerinde ziyaret ederek, sahada çalışmalar yapacağız. Vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
ŞIRNAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:36
  • Güneş :04:42
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:16
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!