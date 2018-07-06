Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalı Feraşin bölgesinde İHA’lar ile operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si kadın toplam 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütü PKK’ya yardım ettiği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda teröristlere ait 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet el bombası, 400 adet Bixi makineli tüfek fişeği, 3 adet RPG-7 sevk fişeği, 150 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 200 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet dürbün, 1 adet araç telsizi, 2 adet el telsizi, 14 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, Çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonun kararlılıkla devam edildiği bildirildi.