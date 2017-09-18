Şırnak’ta Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı

Şırnak’ta Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve esnaflar katıldı. Burada yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağına plaket ve başarı belgesi verildi.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada 35 yıldır terör örgütünün millete ve vatandaşa yapmadığını bırakmadığını belirterek, “Şırnak esnafı ve sanatkarı olarak çok sıkıntılı bir dönemi geçirdik. 2015 yılında başlayıp 2016 yılının sonuna kadar devam eden hain, bölücü, kalleş terör örgütünün hendek ve çukur siyaseti nedeniyle Şırnak merkezde ağırlık olmak üzere ilimizin birçok yerleşim yerinde maalesef çok büyük yıkımlar yaşandı. Bu kalleş terör örgütü 30-35 senedir bu millete, insanımıza yapmadığını bırakmadı. Gerçekten birçok insanımızın hayatına girdi. Bütün bunların üstüne bahsettiğim bu son iki yıl döneminde tabiri caizse gelip insanımızın evini, dükkanını başına yıktı. Ama devletimiz aziz milletimizin de desteğini arkasına alarak, bu hain terör örgütüne hak ettiği dersi verdi. Yumruğunu masaya vurdu ve kalleş terör örgütüne mensuplarını bir şehrin caddelerinden, sokaklarından söküp attı. Onları o evlerin, o dükkanların temeline gömdü. Bunların çok az bir kısmı kırsal kesimlerde, dağlarda, ovalarımızda gezmeye gayret ediyorlar. Ama Allah’ın izniyle askerimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz bunların da peşinde. Bir bir onları da yakalayıp, hak ettikleri müstahak olduğu cezaları veriliyor” dedi.

Çok yakın bir süre sonra terörün Şırnak’ın ve bölgenin birinci gündem maddesi olmaktan çıkacağına dikkat çeken Vali Aktaş, “İnşallah geri kalanlara da bu devlet bu millet gerekli dersi verecektir. Tabi bu hendek ve çukur siyaseti döneminde yıkılan, tahrip olan evlerin ve iş yerlerinin yeniden yapılanması için devletimiz büyük bir seferberlik başlattı. Şırnak ve ilçeleri bir şantiye alanına dönüştürüldü. Binalar yükselmeye başladı. Binaların yükselmesi ve dağıtılmasıyla birlikte insanlarımız evlerine girecekler, esnaflarımız yeni dükkanlarına sahip olacaklar” diye konuştu.