Şırnak'ta Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı

Şırnak'ta 31'inci Ahilik Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Program Şırnak Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk anıtına Ticaret İl Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu'nun çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam eden programda Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve esnaf katıldı. Burada yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağına plaket ve başarı belgesi verildi.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada 35 yıldır terör örgütünün millete ve vatandaşa yapmadığını bırakmadığını belirterek, “Bu yıl 31'incisini kutladığımız Ahilik Haftasının tüm ülkemize, esnafımıza ve sanayimize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Ahilik özünde helal kazancı amaçlayan, dürüstlüğü amaçlayan hakkaniyeti ve kaliteli üretimi amaçlayan bunu da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla ortaya koymaya çalışan bir felsefedir. Bu topraklarda bin yıldır bizi dim dik ayakta tutan, bütün olumsuzluklara rağmen bir ve beraber turun en önemli ayaklarda, direklerden bir tanesidir. Temelini İslam'dan almıştır. Müslümanların amacı helal kazançtır, helal rızıktır ve insanları aldatmamaktır. Biz diğer alanlarda olduğu gibi ne zaman bu değerlerimizden uzak kaldık, zayıf düştük. Ticarette de zayıf düştük. Biz inşallah ahilik kültürü başta olmak üzere bizi ayakta tutan, bu coğrafyada bütün ihanetlere rağmen, bütün saldırılara rağmen, ayakta tutan değerlerimize sahip çıkacağız. Bu değerlerimiz ile daha iyi geleceklere hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

"Şırnak'ta büyük bir ihanet yaşandı"

Şırnak'ta büyük bir ihanetin yaşadığını belirten Vali Aktaş, “35 senedir devam eden bir ihanetin en büyük yıkımını yaşadık. Bir şekilde 35 yıldır bu memlekete, bu topraklarda insanımızın canını yakan, kanını döken, namusuna el uzatan, kutsal değerlere el uzatan, onları horlayan, bu ihanet şebekesi PKK terör örgütü en sonunda hendek ve barikat terörü 2015 ve 2016 yıllarında evimizin sokakların kadar, hatta evlerine kadar girdi. İnsanlarımızın iş yerlerine kadar girdi. En sonunda o işyerlerini, evlerini başımıza yıktı. Sizi işinizden aşınızdan etti. Ve hala o sıkıntıyı biz yaşıyoruz. İnsanlar işlerini, tezgahlarını kaybetti. Bunun sebebi terör örgütüdür. Bunu çok iyi biliyoruz. Siler bunu yaşayarak gördünüz. Devletimiz milletini, bayrağını ve vatanını seven Şırnaklılarla birlikte bu terör tehdidini kazıdık, attık. Çarşımızdan, pazarımızdan, ilimizden, ilçemizden ve köyümüzden attık. Ondan sonra yine bu milletin kaynaklarıyla, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle buraya aktarılan kaynaklarla şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şehrimizi altyapıyla ve üstyapısıyla ayağa kaldırıyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede sanayicilerimize, esnafımıza bu işyerlerine kavuşacak, tezgahlarına kavuşacak, bu teker tekrardan dönecek. Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de çukur terörün oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak için devletimiz tam 3 milyar TL para harcıyor. Eski para ile tam 4 kat trilyon. İnşallah bu çalışmalar yakın sürede bitecek ve bu tezgahlar tekrardan çalışacak. Sizden rica ediyorum, genin bu şehrimize sahip çıkalım. Gelin huzurumuza sahip çıkalım. Bunu sadece askere, polise ve jandarmaya havale etmeyelim. Her birimiz kendi kulvarımızda sahip çıkalım. Bu şehri gerçek sahiplerine emanet edelim. Burada her Şırnaklıya görev düşüyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ahilik haftası nedeniyle verilen yemeğe geçilerek, program son buldu.