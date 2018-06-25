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25 Haziran 2018 00:54

Şırnak’ta AK Parti seçim başarısı kutlandı

Şırnak’ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısı kutlandı.

Şırnak’ta AK Parti seçim başarısı kutlandı

25 Haziran 2018 00:54


AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı. Bazı vatandaşlar da il merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.


Parti İl Binası önünde toplanan vatandaşlar, daha sonra havai fişeklerle ve konvoy eşliğinde şehir turu attı. Bazı partililer, AK Parti’den milletvekili seçilen Rizgin Birlik’in evinin önünde toplanarak, sevinç gösterisinde bulundu.


AK Parti’den milletvekili seçilen Rizgin Birlik’in evinin önünde bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısını kutladıklarını belirterek, “Bundan sonra hep beraber bu memlekete, değerlerimize sahip çıkacağız. Birlik olacağız, hep beraber bu memleketi kalkındıracağız. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.


Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’den Şırnak milletvekili seçilen Rizgin Birlik ise, memleketi için gece gündüz demeden çalışacağını söyledi.


Ak Parti Şırnak Milletvekili seçilen Rizgin Birlik kimdir?


Rizgin Birlik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Şırnak Bölgesi, 1’nci sıradan milletvekili adayıdır. Rizgin Birlik, 1991 yılında Şırnak Valiliğinde memur olarak işe başladı. AK Parti’nin kuruluşunda aktif rol aldı. AK Parti Şırnak 1. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçildi. 2012’de partideki 3’üncü dönem kuralı nedeniyle ara verdi. 2015’deki seçimlerde Şırnak’tan 4. sıra milletvekili adayı gösterildi. Halen AK Parti İdil İlçe Koordinatörü olarak görev yapan Birlik, evli ve 4 çocuk babasıdır.




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