Şırnak’ta akıntıya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Kumçatı beldesinde Mehmet Zeyrek (14) ve Agit Güler (15) adlı iki çoban çocuk, Resor Deresi’nde birkaç hayvanın suya kapıldığını görünce kurtarmak için suya girdi. Ancak suyun şiddetine dayanamayıp dengelerini kaybeden Zeyrek ve Güler, yükselen derede akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çocukların suya düştüğünü gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112, AFAD ve itfaiyeye ekipleri tarafından derede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Vatandaşların da yardımıyla yürütülen çalışmalar sonucu Agit Güler’in cansız bedeni 5 kilometre, Mehmet Zeyrek’in cansız bedeni ise yaklaşık 2 kilometre ileride bulundu.

Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Arama kurtarma çalışmaları sırasında Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu da olay yerine geldi. Vali Aktaş, "Kumçatı beldemizde suya kapılan hayvanlarını kurtarmak için suya giren 2 çocuğumuz onlar da suya kapılarak maalesef boğuldu. Yaklaşık 2 kilometre suda süründükten sonra ikisinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. 14 ile 15 yaşları arasındaki iki evladımız maalesef bu şekilde can verdi. Allah ailesine sabır versin. Başımız sağ olsun" dedi.