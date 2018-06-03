Şırnak’ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Yol yapım çalışmalarına devam eden Şırnak Belediye Başkanlığı, alt yapı çalışmaları tamamlanan İsmetpaşa Mahallesi’nde, yol yapım ve sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında, mahallenin ara sokaklarını asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Asfaltlama sezonunun başlamasıyla çalışmalarına hız kazandıran belediye, şehir içinde yapılmamış yol, girilmemiş sokak bırakmayacak şekilde asfaltlama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kırsal mahallelerde yollar asfaltlandı

Kırsal mahalle yollarında yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, 2018 yılı çalışma programı doğrultusunda, Şırnak Merkez Yeşilyurt Mahallesi’ne bağlı kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların ulaştırma ihtiyacını sağlayan yollarda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Asfalt öncesi, alt yapı ve genişletme çalışmasını tamamlayan yollarda, hızlıca sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiren Belediye, yıllardır çileye dönüşen yolların asfaltlama çalışmasını tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu. Asfalt çalışmasının tamamlandığı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, geçmiş dönemlerde talepleri olmasına rağmen kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını ve yıllarca çocuklarının çamurlu yollardan yürüyerek okula gitmek zorunda kaldığını ifade ederek, taleplerini dinleyip, her fırsatta yanında oldukları için Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’na teşekkür ederek, dua ettiler. Ayrıca asfaltlanan yollarda artık çocukların gönül rahatlığıyla okula gideceğini bildikleri için, en çok da çocukların sevindiğini belirtti.