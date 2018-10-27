Şırnak'ta aşırı yağış sele neden oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde sel ile birlikte yüksek dağlardan köye doğru toprak kayması da yaşandı. Şiddetli yağış ile birlikte oluşan sel ve toprak kayması 150 bal arısı kovanını telef etti, 5 üzüm bağı ise kullanılmaz hale geldi.

Önceki günden beri etkili olan yağmurun şiddetini arttırarak devam ettiği Beytüşşebap ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Beytüşşebap ilçe merkezi ve bir çok köyde oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi. Başaran köyünde etkili olan sel ise beraberinde yüksek dağlardan toprak kaymasına da neden oldu. Selin ardından yumuşayan toprak köye doğru kayarak yolları kapattı. Çamur deryasına dönen Başaran köyünde vatandaşlar kendi imkanları ile kapanan yolları açmaya çalıştı. Yoğun bir şekilde sel ve toprak kaymasının yaşandığı Başaran köyünde Aziz Gökçe'ye ait 150 bal arısı kovanı telef olurken, köyde 5 üzüm bağı da kullanılmaz hale geldi.

Yüksek dağlardan gelen sel suları köy içinden geçerken vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamadı. Köylülerin yaşadığı korku dolu anlar saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.