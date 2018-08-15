Şırnak’ta, bağımlılıkla mücadele konferansı

Konferansa, kadın girişimciler, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen konferansta, tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı. Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şube Başkanı Turgay Birlik, burada yaptığı konuşmada, bağımlılığın tüm dünyada bir sorun olduğunu ve seminerlerin bağımlılıkla mücadelede çok etkili olduğunu belirtti. Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa bağımlılıkla mücadele etmek için çalıştıklarını ifade eden Birlik, "Şartlar el verdiği zaman Bobby Dixon’u inşallah ikinci konferansta halkımızın huzuruna çıkaracağız. Yeşilay gönüllüsü ve Zümrüdüanka Ödüllü Bobby Dixon Ali Muhammed burada gençlere bağımlılıkla mücadele konusunda seminer verecek" dedi.