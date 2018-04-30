Şırnak’ta “Bağımlılıkla Mücadelede Kadının Yeri ve Önemi” konferansı

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda kadınlara yönelik düzenlenen konferansta Yeşilay Cemiyeti Şırnak İl Temsilcisi Turgay Birlik, bağımlılıkla mücadele konulu bir sunum yaptı. Yeşilay Cemiyeti Şırnak İl Temsilcisi Turgay Birlik, “İnsan onur ve saygınlığını esas alan; başta uyuşturucu maddeler, tütün mamulleri, alkollü içecekler, teknolojik bağımlılıklar, kumar oyunları ve benzeri tüm kötü alışkanlıklarla mücadele etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Etkin ve sağlıklı bir mücadeleye zemin hazırlamak, toplumda işin vahametine karsı direnç oluşturmak adına bayanlara münhasır ‘Bağımlılıkla Mücadelede Kadının Yeri’ adı altında TSO kadın girişimcileriyle ortaklaşa konferans düzenledik” dedi.