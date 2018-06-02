Şırnak’ta bin kişiye iftar yemeği

Beytüşşep ilçesinde seçim çalışmalarının startını veren AK Parti Şırnak Teşkilatı, Şırnak milletvekili adayı Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle köy ziyaretleri gerçekleştirip oy istedi. İftar yemeği için de İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, bin kişilik bir sofra kurdu.

Aşiret liderleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililerin katıldığı yemekten sonra bir konuşma yapan İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, 24 Haziran’ın kendileri için bir zafer olacağını ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir seçim olacağını ifade etti.

İl başkanı Halil İbrahim Erkan ise "Bu toplum her defasında terör belasından kurtulmadı. Artık hep beraber bu toplumun huzurunu sağlamak ve hep beraber yeni Şırnak’ı, yeni Beytüşşebap’ı, yeni Türkiye’yi var ettirmek adına 24 Haziran’da hepimiz sandığa gideceğiz. Rabbim bu yolda bizi mahcup etmesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.