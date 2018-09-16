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Şırnak'ta boyanan trafolar caddelere renk katıyor

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatıyla, şehir merkezindeki trafolar boyanarak kente canlı bir yüz kazandırılıyor.

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun talimatıyla, şehir merkezindeki trafolar boyanarak kente canlı bir yüz kazandırılıyor.


Boyama çalışması öncesinde kentin işlek noktalarında bulunan trafolar belirlenerek, boyama öncesi hazır hale getiriliyor. Zemin çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, trafolar ressamlar tarafından birbirinden güzel manzaralarla resmediliyor. Farklı renkte manzaralar çizilerek resmedilen trafolar birer sanat eserine dönüşürken, çizimleri bitirilen trafolar şehrin çehresini değiştiriyor.


Belediye başkanlığınca başlatılan boyama çalışmaları kentin çeşitli yerlerinde devam ediyor.

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