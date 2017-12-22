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22 Aralık 2017 18:21

Şırnak’ta Cumhurbaşkanı hazırlıkları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresine katılmak üzere geleceği kent merkezinde hazırlıklar tamamlandı.

Şırnak’ta Cumhurbaşkanı hazırlıkları tamamlandı

22 Aralık 2017 18:21


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Şırnak’a geliyor. AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kenti ziyareti nedeniyle devam eden çalışmalar tamamlandı. Kentin farklı noktalarına pankart, bayrak, bilbordlara ilanlar ve afiş asılırken, belediye ekipleri çevre düzenlemeleri ve yol temizleme çalışmalarını tamamladı.


Çalışmalar ile ilgili bilgi veren AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Cumhurbaşkanı için tüm hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son 2011’de kentte geldiğini belirten Erkan, “Cumhurbaşkanımızın en son ilimizi teşrif ettiği tarihten bugüne kadar Şırnak’ta çok şeyler değişti. Hükümetimizin çalışmalarıyla Doğu ve Güneydoğu’nun en modern kentlerinden birisi oldu. Hem görünümü hem de sosyal yapısıyla çok farklı bir Şırnak Cumhurbaşkanımızı bekliyor. İl ve ilçelerimizde kendisini karşılamak üzere büyük bir coşku var. Büyük bir katılımın olacağını bekliyoruz. Partimizin il kongresinin olması aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanı olması hasebiyle biz partililer de ayrı bir coşku ve heyecanla bekliyoruz. İl ve ilçelerden 20 bin kişinin gelmesini umut ediyoruz“dedi.


Cumhurbaşkanı’nın gelişiyle alakalı organizasyonların tamamlandığını dile getiren Erkan, Erdoğan’ın kongre öncesi spor salonunun önünde halka hitap edeceğini aktardı.




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