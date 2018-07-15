Şırnak’ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 2’inci yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şırnak’ta demokrasi nöbetiyle devam etti. Etkinlikler kapsamında 16 Temmuz sabahına kadar Şırnak Valiliği yanında bulunan miting alanında tutulacak demokrasi nöbetine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, il jandarma komutanı Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda kurulan sahneden okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı alanda, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, “2016’nın 15 temmuz gecesi daha önce bu topraklarda benzeri görülmemiş bir ihanet ile yüzyüze kaldık. O gece FETÖ’cü hainler bu milletin helal paraları ile alınmış, silahlarla maalesef bu millete savaş açtılar. Bu milletin meclisini bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombaladılar. Ve doğrudan millete ateş ettiler. Ama bu kahraman millet, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine yurdumuzun bütün meydanlarını doldurarak ülkesine, devletine, demokrasisine, özgürlüğüne sahip çıkmış; tanklara, uçaklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiştir. Ve tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, kurtuluş savaşında olduğu gibi bir kez daha bir destana imza attılar. Allah onların hespisnden razı olsun. Bu aziz milletimiz Çanakkale’de, Sakarya’da Dumlupınar’da olduğu gibi 15 Temmuz’da da istiklal ve istikbali için bir kez daha bedenlerini kalkan yapmış. Mermilere, bombalara, tanklara etten duvar olmuşlar. Ve yüzlerce şehit vermiştir. Hepsinin mekanı cennet olsun. Şanlı tarihimiz boyunca uğruna canımızı verdiğimiz vatan sevgisi, millet sevgisi, ezan sevgisi bizim ortak paydamız olmuştur. Biz bir oldukça ne FETÖ’cü teröristler, ne PKK’lı teröristler ne de türlü oyunlar çeviren dış güçler bize diz çöktüremeyecektir. Allah’ın izni ile 2023 hedeflerimize mani olamayacaklar. Bugün bu alanda ve ülkemizin dört bir yanında toplanan gencinden yaşlısına, işçiden, patronuna milletimizin her bir ferdi ülkemiz üzerinde hain planlar içerisinde olan tüm şer odaklarına biz buradayız, kararlıyız, omuz omuzayız, iriyiz, diriyiz demiştir” dedi.

Program protokol konuşmalarının ardından şiir ve ilahi dinletisi, 15 Temmuz konulu çeşitli videoların gösterimi ile devam etti. Gece selaların okunmasından sonra demokrasi nöbeti gece boyunca devam edecek. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanın etrafı demir bariyerlerle çevrildi.