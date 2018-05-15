Şırnak’ta diyaliz hastalarına manevî destek

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Nedim Uzun, diyaliz biriminde tedavi gören diyaliz hastalarını ziyaret ederek, bir süre sohbet ettikten sonra geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Nedim Uzun, Hastane Başhekim Opr. Dr. Erdal Eren, Hastane Müdürü Hasan İskenderoğlu ve Şırnak Müftülüğü imamlarından Guhdar Zeyrek ile birlikte diyaliz biriminde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, hastalara Ramazan öncesi manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti ile ilgili bilgi verdi. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Nedim Uzun, “Kronik bölge yetmezliği bulunan hastalarımıza manevi destek maksadıyla, müftülüğümüzün de yardımlarıyla hastalara Ramazan öncesi manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermeye başladık. Ramazan ayı öncesi dini hassasiyetlerle, bir takım önerilerle ve tedavilere yaklaşılmıyor. Böbrek yetmezliği olanların oruç tutmasının, birtakım rahatsızlıklara yol açabileceği biliniyor. Biz, insanların manevi yönüne de dokunarak, manevi yönden de onlar tatmin ederek, tıbbi tedavilere uyumunu artırmayı hedeflemekteyiz. Bu uyumu arttırırsak hastalarımızın gerçekten şifa bulmalarını da sağlamış olacağız” dedi.