Şırnak'ta eğitim-öğretim yılı eğitim planlama toplantısı yapıldı

Toplantı, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar kampüsün konferans salonunda Vali Mehmet Aktaş başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Eğitim Planlama Toplantısına Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Öğmen, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Müreffeh bir Türkiye için çok çalışmayı, düşünmeyi, araştırmayı eğitimci olarak benimsetilmesi gerektiğini dile getiren Vali Aktaş, “Şırnak'ın eğitim düzeyinin düşük olduğunu bu düzeyi yükseltmenin herkesin çabasıyla olacak. Bu konuda okul müdürleri görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekir. Şırnak'ın Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının en iyi uygulandığı il olması gerektiğini belirten Vali Aktaş başarının olumlu düzeye ulaşması gerekir. Şırnak'ta teröre ve uyuşturucuya geçit verilmeyecek. Eğitimi hain düşüncelerine alet edenlere izin verilmeyecek. Eğitim membaını en iyi şekilde öğrencilere, devletimizin güvencesinde ve en iyi kalitede sunmaya devam etmeliyiz. Şırnak ilinde eğitimin fiziki ortam, güvenlik, sağlığa uygunluk ve eğitim kadrosu açısından eksiklikler olmayacak. Bu konuda okul müdürlerinin gerekli kurumlarla iletişim halinde olması gerekir” dedi.

Okul yapım ve onarım işlerinin hızlandırılması gerektiğinin yanı sıra okul güvenliği kapsamında yapılan kamera sistemlerinin de bitiş aşamasında olduğunu belirten Vali Aktaş, “Çocukların yanlış kişiler tarafından yönlendirilmemesi ve özellikle istismar konusunda öğretmen ve idarecilere büyük bir görev düşüyor. Çocuklarımıza ülkemizin temel değerler, olan ülkenin bölünmez bütünlüğü, al bayrağımız ve vatanımızın birliğini anlatmalıyız. Bu değerler etrafında çocuklarımızı yetiştirmeli hep beraber kenetlenmeliyiz” diye konuştu.

Vali Mehmet Aktaş, okulların pırıl pırıl mekanlar olmasının, kimsenin gözü arkada kalmadan evlatlarını teslim edebileceği kurumlar haline gelmesinin en öncelikli konular olduğunu, hükümetimizin eğitim konusunda tüm ihtiyaçların karşılanması noktasında çok büyük kaynaklar ayırdığını ifade ederek 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.