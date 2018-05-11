Şırnak’ta Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Şırnak Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda Şırnak Valisi Mehmet Aktaş konuşma yaptı. Engellilere önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Aktaş, “Engelli kardeşlerimizin ‘Engelliler Haftası’nı tebrik ediyorum. Tabi engellilik durumu oldukça insani bir durum ve hayatımızda hepimizin karşılaştığı ya bir engelli birey olarak onu yaşadığımız veya bir engellinin yakını olarak bildiğimiz bir hakikat. Aslında her insan bir yönüyle bir engelli adayıdır. Bugün hiçbir engeli olmayan bir insan yarın Allah korusun bir kaza, hastalık veya yaşlılık sonucu aslında o kapsama girebilecek durumdadır. Dolayısıyla bizim engelli olmayan insanlar olarak engelli kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı bu anlayışla, görüş açısıyla değerlendirmemiz ve onları canı gönülden sahiplenmemiz lazım. Tabi sahiplenme derken de onların hayatını daha da kolaylaştırmak, onlara daha iyi şartlar hazırlama noktasında maddi ve manevi destek olmamız gerekiyor. Destek noktasında devletimizin sağladığı çok çok yüksek imkanlar var. Hemen hemen her seviyedeki, düzeydeki engelli vatandaşımıza devletimizin farklı kategorilerde destekleri var. Şırnak’ımızda 4 bin 800 civarında insanımız bundan istifade ediyor. 2017 yılında bu kapsamda Şırnak’ta 55 milyondan fazla bir aktarım söz konusu oldu” dedi.