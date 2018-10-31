Şırnak'ta fırtınanın devirdiği direği Dicle Elektrik onardı

Şırnak'ta olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle dağlık bölgede devrilen elektrik direği Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri tarafından onarılarak, kopan iletkenler yenilendi.

Şırnak il merkezi ile Siirt'in Eruh ilçesi arasındaki Rüsor mevkiinde enerji nakil hatlarını taşıyan elektrik direklerinden biri fırtına nedeniyle devrildi. Devrilen direk ile birlikte yüksek gerilim hattında da kopma meydana geldi. Yaşanan bu durum üzerine kopan hattan beslenen Kaymakam Çeşmesi, Aslanbaşar ve Güneyçam köylerindeki 485 hane, 3 askeri karakol, 2 askeri üs bölgesi, 4 taş ocağı şantiyesi ve 3 baz istasyonu elektriksiz kaldı. Bunun üzerine Dicle Elektrik tarafından, gerekli manevralar yapılarak buralara kısa süre içerisinde diğer hatlardan enerji verilerek herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçildi.

Bu arada Şırnak'tan yola çıkan ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen aynı gün içerisinde devrilen direğin bulunduğu dağlık ve ormanlık bölgeye ulaşarak onarım çalışmalarına başladı. Yapılan çalışma sonunda devrilen direk onarılırken, kopan yüksek gerilim hattı da yenilendi. Böylece bölgedeki enerji arzı yeniden normale döndü.