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30 Kasım 2017 12:12

Şırnak’ta futbol turnuvası

Şırnak’ın Kumçatı Belde Belediyesince futbol turnuvası organize edildi.

Şırnak’ta futbol turnuvası

30 Kasım 2017 12:12

Vali Yardımcısı ve Belde Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, “Çukurun, hendeğin olmadığı alanlarda anılmak istiyoruz” dedi.


Kumçatı Belde Belediyesince organize edilen futbol turnuvasının finali yapıldı. Final karşılaşmasını, Vali Yardımcısı ve Belde Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Rahmet Taşar da izledi. Bedirhanoğlu, gençlerin kaynaşması için turnuva düzenlediklerini belirterek, turnuvada 20 takımın karşılaştığını ifade etti. Beldede yapılan hizmetlere ilişkin bilgi veren Bedirhanoğlu, “Belediye görevlendirmemiz ardından 11 aylık sürede yol, kanalizasyon, cami ve kaldırımlar olmak üzere birçok alanda vatandaşın özlem duyduğu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Devlet ve hükümetin destekleriyle beldemizde en iyi hizmet veriyoruz. Beldemizde 13 milyon TL bedelle 13 kilometre sıcak asfaltı ana cadde ve sokakları asfaltın 10 kilometresini bitirdik. Mevsim durumuna göre diğer 3 kilometresini yapacağız. Kaldırım çalışmaları, camilerin bakım onarımlarını tüm hızla yapıyoruz. Minaresiz camilerimize minare çalışmamız oldu. Sulama hatlarında yaşanan sorunları giderdik. Beldemizde büyük sorun olan kanalizasyon sorununu da yapılan projeyle bir buçuk milyon bedelle vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ufak tefek eksikleri de en kısa zamanda bitirerek onlara daha müreffeh bir yaşam için elimizden gelen en iyisini yapacağız” dedi.


Belediyenin 4 milyon TL bütçesinin olduğunu aktaran Bedirhanoğlu, 11 ayda 20 milyon liralık yatırım yapıldığını, 1 yıl içerisinde yapılan hizmetlerle belde vatandaşlarına konforlu bir yaşam sunacaklarını anlattı. Bedirhanoğlu, “Çukurun, hendeğin olmadığı alanlarda anılmak istiyoruz” diye konuştu.




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