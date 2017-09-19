Şırnak’ta Gaziler Günü kutlandı

Şırnak’ta “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle tören düzenlendi. Valilik bahçesinde düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Tankçı Kurmay Binbaşı Mustafa Işık, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Işık, “Savaşa düğün hevesiyle giden, geri dönmeyi hiç düşünmeyen, namus, şeref ve al bayrağı kefen bilen, vatanı, ülkesi ve milleti uğruna, bayrak gönderden inmesin diye gözünü kırpmadan kendini siper eden siz değerli gazilerimizin, gaziler gününü en içten duygularımızla kutlarım. Bugün aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anar, hayatta olan gazilerimize ve onların değerli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunarız” dedi.

"Şehitlik ve gazilik şereflerin en yücesidir"

Daha sonra konuşan Gazi Hacı Çakır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından, 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve ”Gazi" unvanı verilmesiyle, 19 Eylül gününün “Gaziler Günü" olarak ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu tarih, aynı zamanda, gazi ve şehitlerimize duyduğumuz saygının da açık bir göstergesidir. Şehitlik ve gazilik, şereflerin en yücesidir. Milletimiz için onurların en büyüğü, rütbelerin en üstünüdür. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, huzuru ve güvenliği uğrunda fedakârca görev yapan gazilerimiz; her türlü takdirin üstünde, minnet ve şükran duygularını sonuna kadar hak etmektedirler. Her karış toprağı şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu aziz vatanda, millet olarak hür ve bağımsız biçimde, birlik ve beraberlik içerisinde, yaşayarak, şehit ve gazilerimizin vatan için göstermiş olduğu fedakarlığın gereğini yerine getirebiliriz. Bu yüce mirasın varlık ve birliğinde, kardeşlik ruhunu canlı tutma azmini, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu bilmeliyiz. Milli ruhumuzu yücelten gazilerimizin, bu kutlu unvanlarını gururla taşımaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bütün bu duygularla, hizmetlerin en üstü olan vatan savunması yapan, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü canlarını feda ederek koruyan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete göç etmiş şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor; tüm gazilerimizin Gaziler Gününü gönülden kutluyorum.”

"Bütün milletimiz gazidir"

Daha sonra şehit yakınları ve gaziler onuruna bir otelde öğle yemeği verildi. Yemek programında konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, “Müslüman Türk milletinin en önemli vasıfların bir tanesi hiç şüphesiz vatanımız, bayrağımız, namusumuz ve dinimiz için gerek duyulduğunda gözünü kırpmadan, hiç düşünmeden canı gönülden ölüme gitmektir. Bu değerler için savaşmak ve mücadele etmektir. Biz tereddütsüz bir şekilde inanıyoruz ki bu uğurda öldüğümüzde şehit oluruz. Kaldığımızda ise gazi oluruz. Fakat bizim için en mukaddes makamlardır. Bizi iç ve dış tahditlere rağmen bin yıldır bu topraklarda başımız dik anlımız açık bir şekilde bu günlere getiren ruh budur. Kurtuluş savaşımımızı yürüten meclisimiz gazidir. Hatta şimdiki meclisimizde gazidir. Biliyorsunuz 15 Temmuz ihanetinde meclisimizde bombalandı. Bir yönüyle bütün milletimiz gazidir. Çünkü 15 Temmuz’da bütün millet sokağa döküldü. Bütün millet şehit olmayı göze alarak sokaklara döküldü. Vatanına, bayrağına ve milletine sahip çıktı. Dış düşmanların saldırılarını biz millet olarak omuz omuza vererek bertaraf edince ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yeni Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduktan sonra da o hainler rahat durmadılar. Bu sefer bizi içimizden bölmeye gayret ettiler. İçimizdeki hainleri ve kalleşleri kullanarak birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya çalıştılar. İşte bu bölgede ağırlıklı hüküm süren bölücü terör örgütü 30-35 senedir birçok masum insanın kanını döktü. Bizi birbirimize düşürdü. Kardeşliğimizi bölmeye çalıştı. Bu aziz millet bölücü terör örgütüyle de kanıyla canıyla mücadele etti ve ülkesini böldürmedi. Biz bu kardeşliği ve beraberliği muhafaza ettiğimiz müddetçe bölücü PKK terör örgütü mensupları ve FETÖ terör örgütü mensupları hedeflerine ulaşmayacaklardır” ifadelerinde bulundu.