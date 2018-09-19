Şırnak'ta Gaziler Günü kutlandı

Şırnak'ta “19 Eylül Gaziler Günü” törenle kutlandı.

Şırnak'ta “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle tören düzenlendi. Valilik bahçesinde düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Tankçı Kurmay Binbaşı Mustafa Işık'ın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasının ardından konuşan Güvenlik Korucuları, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı kendilerini siper eden kahraman askerlerin, polislerin ve güvenlik korucularının aynı şuur ve fedakarlıkla görev yaptığını ifade etti.

Daha sonra şehit yakınları ve gaziler onuruna bir otelde öğle yemeği verildi. Yemek programında konuşan Valisi Mehmet Aktaş, düşmanların hem içeride hem de dışarıda birlik ve beraberliği bozmaya çalıştığını anlatarak, “Güçleri yetiyorsa bizi bu aziz topraklardan kovmak için hep üzerimize geldiler. Her zaman için bu gayreti ortaya koydular. Ama her seferinde de bu aziz millet ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' düşüncesiyle bu saldırıları püskürtmüştür. Bu noktada bütün dünyaya örnek olacak mücadeleler ortaya koymuştur. Çanakkale'de kurtuluş savaşlarında olduğu gibi, yine 35 yıldır, ağırlıklı olarak bizimde bulunduğumuz bu bölgede devam eden bu PKK terörüne, bu ihanet şebekesine ve yine 15 Temmuz'daki o hain darbe girişimine karşı askeriyle, polisiyle ve güvenlik korucusuyla ve bütün halkımızla mücadelemizi vermişizdir. Kanımızı dökmüşüz, canımızı vermişiz. Şehit olmuşuz, gazi olmuşuz. Ama bu topraklara namahrem eli değdirmemişiz” dedi.