Şırnak'ta geleceğin pilotları Gyrocopter ile tanıştı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Şırnak İl Temsilciliği ve Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübünün birlikte organize ettiği program kapsamında geleceğin pilot adayları Gyrocopter'i yakından görüp, binme fırsatını yakaladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Şırnak İl Temsilciliği ve Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü, Şırnaklı öğrencilere havacılığı, hava sporlarını sevdirmek ve hava araçlarını tanıtmak amacıyla etkinlik düzenledi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı VIP girişi bahçesinde organize edilen etkinlikte, İstanbul'dan havalanıp 15 günde Şırnak'a ulaşan iki kişilik hava aracı Gyrocopter öğrencilere tanıtıldı. Hava aracını yakından inceleyip, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Gyrocopter Branş Başkanı Mustafa Yavuz'dan araçla ilgili bilgi alan öğrenciler, araca binme imkanı da buldu.

Şırnaklı çocuklarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Yavuz, “İstanbul'dan 15 gün havalanıp il il gezerek her ilde küçük kardeşlerimize havacılığı sevdirmek, tanıtmak amacı ile yola çıktık. Bugün 15 günümüz ve Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanındayız. Mardin'den havalanıp buraya geldik. Hava Sporları Federasyonu Şırnak İl temsilcimiz buraya öğrenci gurubu getirmişler. Onlara çok hoş ve zevkli bir vakit geçirdik. 15 günlük program boyunca yaklaşık 450 öğrenciye ulaştık. Gittiğimiz yerlerde yapılan organizasyon ile getirilebilen çocuklara ve bu bir kişi de olsa bizim çok önemli. Bir kişide olsa hayatına olumlu bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Gyrocopter çok özel bir hava aracıdır. Her yerde yoktur ve havada kolay kolay göremeyeceğimiz bir hava aracıdır dolayısıyla tepkiler çok olumlu” dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Şırnak İl Temsilcisi Fahrettin Atak ise, “Türkiye Hava Sporları Federasyonu Şırnak İl Temsilciliği ve Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü ile birlikte bu programı düzenledik. Bu program kapsamında öğrencilerimize hem havacılığı sevdirmek hem de havada pek göremeyecekleri bir hava aracını yakından görüp hava aracına binmelerini sağladık. Buradaki amacımız çocuklarımızı havacılığı sevdirip hava araçlarını tanıtmaktı. Bu anlamda bizim bu etkinliği gerçekleştirmemize katkı sağlayan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ve İstanbul'dan Şırnak'a kadar gelip öğrencilerimizin bu etkinliği gerçekleştirmesini sağlayan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Gyrocopter Branş Başkanı Mustafa Yavuz'a teşekkür ederim” diye konuştu.