Şırnak’ta genç çiftçilere hibe destekleri dağıtıldı

Şırnak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Genç Çiftçi Projesi kapsamında 103 çiftçi için temin edilen 618 büyükbaş hayvanın dağıtımı yapıldı.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında yaptıkları proje başvuruları kabul edilen 103 çiftçiye hibe desteği olarak 6’şar büyükbaş hayvanın dağıtımı dolayısıyla Şırnak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Cüneyt Manisa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç, kurum müdürleri ve genç çiftçiler katıldı.

Kılıç, törende yaptığı konuşmada, “Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlaması, amacı ile ülke genelinde Genç çiftçi projeleri tamamen hibe olarak desteklenmektedir. Bu kapsamda ilimizde toplam 8 bin 540 adet genç çiftçi müracaatı alınmıştır. Projelerin dağıtımında Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde, şehit yakını, gazi, evli, uzak köyde ikamet eden, daha küçük köyde ikamet eden, yaşı daha genç olan, eğitimli olan ve bayan olan çiftçilerimiz pozitif ayrılmıştır. Müdürlüğümüzün denetiminde olan bu projelerle ilgili, hibe desteğini almaya hak kazanan genç çiftçilerimizden, almış oldukları hayvanları 3 yıl boyunca işletmelerinde tutacaklarına dair taahhüt alınmıştır. Dolayısıyla 3 yılın sonunda, işletmede bulunan hayvanların çoğalması ile genç çiftçilerimiz daha da karlı çıkacaklardır. Tamamı hibe ve her bir projenin maliyeti 30 bin TL olan bu projelerden Beytüşşebap’ta 23, Cizre’de 28, Güçlükonak’ta 15, İdil’de 38, Uludere’de 24, Silopi’de 28 ve merkez ilçede 42 olmak üzere toplam 198 adet proje desteklenmiştir. Bütün projelerin toplam yatırım değeri 5 milyon 940 bin TL’dir. Bugün, ilimiz genelinde 103 genç çiftçilerimize dağıtılmak üzere yurt dışından gelen 618 adet büyükbaş hayvanın dağıtım törenini gerçekleştirmekteyiz” dedi.