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28 Kasım 2017 13:39

Şırnak’ta genç çiftçilere küçükbaş hayvan desteği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Şırnak İl Müdürlüğünce, “Genç Çiftçi Destekleme” projesi çerçevesinde 51 genç çiftçiye 37’şer küçükbaş hayvan verildi.

Şırnak’ta genç çiftçilere küçükbaş hayvan desteği

28 Kasım 2017 13:39


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Şırnak İl Müdürlüğünce, “Genç Çiftçi Destekleme” projesi çerçevesinde, 51 genç çiftçiye, 35 koyun ve 2 koç olmak üzere 37’şer küçükbaş hayvan dağıtım töreni yapıldı. İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bekir Kılıç, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, çiftçiler ve kurum müdürleri katıldı.


Programda konuşan Vali Aktaş, projenin her şehir için önemli olduğunu ancak Şırnak için daha değerli olduğunu belirterek, “Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki şehrimizin ekonomisi ağırlıklı olarak hayvancılığa dayalıdır. Tarım ve hayvancılığa dayalıdır ama hayvancılığın ağırlığı çok daha fazladır. Geleneksel olarak Şırnaklı hemşerilerimiz hayvancılığı hakkıyla yapmaktadırlar. Yapmaya devam etmektedirler. İçinden geçtiğimiz bu problemli döneme rağmen, terörle mücadele nedeniyle birçok yaylamızın kapalı olmasına rağmen insanlarımız hayvancılıkla iştigal etmeye devam etmektedirler” dedi.


Şırnak’ta bugün itibari ile 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvanın bulunduğuna dikkat çeken Aktaş, “Bu da Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlığının yüzde 3’üne tekabül etmektedir. Bu olumsuz şartlara rağmen insanlarımız hayvancılığı bırakmadılar. İnşallah sürekli de devam edecekler. Bu uğraş hem aile ekonomisine katkı yaptığı gibi hem de ülke ekonomisine de büyük katkılar vermektedir. Et fiyatları ülkemizde oldukça yüksek. Et fiyatlarını düşürmek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın büyük bir uğraşı var. Bu fiyatları makul seviyelere indirmemiz için bizim hayvan varlığımızı bütün imkanlarımızı kullanarak arttırmamız lazım. O noktada Şırnakımız büyük bir potansiyele sahip, inşallah önümüzdeki yıllarda ki, çok yakın bir sürede olacağını ümit ediyorum. Kapalı olan yaylalarımızda inşallah, terörle mücadele de istediğimiz noktalara varınca, yaylalardaki yasağı da kaldıracağız ve Şırnak insanı ülkenin ekonomisine yapacağı tarımsal ve hayvansal faaliyetler ile çok daha büyük katkılarda bulunacak” diye konuştu.


İşin bilinçli yapılması gerektiğinin altını çizen Vali Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bu programda daha bilinçli, tarım ve hayvancılık yapmak için hazırlanan, icra edilen kurslara katılan insanlarımıza sertifika vereceğiz. İşin bu boyutu da çok önemlidir. Yaptığımız işi bilinçli yapmamız lazım. Bilimsel esaslara göre yapmamız lazım. Ben bu kurslarımıza itibar eden katılan bütün hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu projeden faydalanan genç çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu hayvan sayılarını hep arttıracaklardır. Hem kendi aile ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı vereceklerdir.”


Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.




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