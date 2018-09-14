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Şırnak'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Şırnak Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın ve hasta kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.


Şırnak Devlet Hastanesince, yangın ve hasta kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, Kadın Doğum Servisinde yangın çıktı. Durumu fark eden personel yangın butonuna basarak “kırmızı kod” verdi. Bu arada itfaiye ve Acil Komuta Merkezi aranarak konuyla ilgili bilgi verildi. Hastanenin eğitimli yangın söndürme ekibi derhal olaya müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi. Hastane yangın müdahale ekibi yangını kontrol altına almaya çalışırken, diğer taraftan kurtarma ekipleri servislerdeki hastaları hastane bahçesine çıkardı. Hastane müdahale ekibi su ve köpükle müdahale ederek yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangın sırasında 3'üncü katta mahsur kalan 2 hasta, itfaiye aracının merdiveniyle çıkan erler tarafından kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat, başarılı bir şekilde sona erdi.


Başhekim Uzm. Dr. Yakup Uslu ise, “2018 yılı yangın ve hasta kurtarma tatbikatı çerçevesinde personellerimizle başarılı bir şekilde yaptık. Tatbikatın amacı olası bir yangın veya olay esnasında personelimizin duyarlılığını artırmak, böyle bir olay esnasında nasıl bir refleks göstereceklerini uygulamalı olarak öğretmekti. Sağ olsunlar bizim personelimizde gerekli duyarlılığı gösterdi. Gerekli hazırlığı yaptılar. Çok da başarılı geçti. Tabi ki böyle bir olayın olmasını istemeyiz. Ama böyle bir durum karşısında personelimiz gerekli refleksi en başarılı şekilde gösterecektir. Tatbikatımız da başarılı bir şekilde geçmiştir” dedi.

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