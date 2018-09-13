Şırnak'ta güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Şırnak'ta 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Şırnak'ta 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi için merkez ve merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları ile okul aile birliği başkanların katılımıyla Vali Mehmet Aktaş başkanlığında toplantı yapıldı. Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar kampüsün konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Öğmen, şube müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkan ve üyeleri katıldı.

Vali Mehmet Aktaş, “Şırnak'ta öğrencilerin güvenliği için okullarda alınan önlemlerin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar devam edecek. 45 okulda güvenlik kamerası ihalesi yapıldı. Kamera bulunmayan okulların kent güvenlik sistemine entegrasyonu için çalışmalar devam edecek” dedi.

Vali Mehmet Aktaş, “Yeni eğitim-öğretim yılında, okulların güvenliği ve çocukların okullarında güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için bazı planlamalarımız var. Sorunların giderilmesi, eksiklerin tamamlanması konusunda gayret göstereceğiz. Eğitim öğretim, sadece kamu kurumları eliyle yürütülen bir faaliyet değil, sizler de eğitim ve öğretimin birer paydaşısınız. Fikirleriniz önemli. Bu nedenle alınacak tedbirleri birlikte değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

Vali Mehmet Aktaş, konuşmaların ardından, katılımcıların talep ve önerilerini dinledi. Muhtarlar ve okul aile birliği temsilcileri söz alarak görüş ve önerilerini ifade etti.

Toplantı sonunda konuşan Vali Mehmet Aktaş, beyan edilen öneri ve taleplerin değerlendirmeye alınacağını ve yapılan değerlendirme sonucunda imkan dahilinde taleplerin gerçekleştirilmesi yönünde gayret gösterileceğini söyledi.