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17 Ağustos 2018 15:59

Şırnak’ta ’hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulaması başlatıldı

Kurban Bayramında oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesinin amaçlandığı, 81 ilde hayata geçirilen ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi Şırnak’ta da başlatıldı.

Şırnak’ta ’hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulaması başlatıldı

17 Ağustos 2018 15:59


Kurban Bayramında olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ’Kırmızı Düdük’ uygulaması kapsamında Şırnak Sanayi Noktasında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. Proje kapsamında Şırnak girişinde bulunan Sanayi Uygulama noktasında trafik polisleri tarafından denetim yapıldı. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, il emniyet müdür yardımcıları ve ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi.


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını azaltmak için başlatılan projeyle araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerin kural ihlali yapması durumunda kırmızı düdük çalmasını tembihlendi. Vali Mehmet Aktaş, “Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarını, can ve mal kayıplarını en alt düzeye düşürmek için, İçişleri Bakanlığımız bir proje başlattı. ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesidir. Buna göre araçta yolculuk yapan çocuklarımız sürücülerin hatalı bir davranışta bulunmaları veya trafik kurallarına aykırı davranmaları durumunda, onları trafik kurallarına uyması konusunda çalacakları kırmızı düdükle onları ikaz edecekler. Bunun üzerine kurulmuş bir projedir. Bizde bunu Şırnak’ta Sanayi uygulama noktamızda, arkadaşlarımızın “Yaşam Tüneli” olarak adlandırdıkları burada bu projenin uygulamasını başlattık. İnşallah hem ülkemiz ve hem de Şırnak’ımızda bu bayramda hiç trafik kazası olmaz. Hiçbir insanımız üzülmez. Hiçbir insanımızı kaybetmeyiz. Ve hiçbir zarar oluşmaz diye ümit ediyoruz” dedi.




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