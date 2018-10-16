Şırnak'ta ilk defa kapalı rahim alma ameliyatı yapıldı

Şırnak'ta rahmindeki rahatsızlıktan 10 yıldır şikayetçi olan ve sürekli kanaması olduğu için hastaneye başvuran Nebahat Adıyaman'ın rahmi, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ikamet eden Nebahat Adıyaman (48), 10 yıldan bu yana rahmindeki rahatsızlık ve kanama nedeni ile Şırnak, Van ve diğer birçok hastaneye başvurmasına rağmen tedavi olamadı. Rahmindeki ağrıları giderek artan ve aşırı kanaması oluşan Adıyaman, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurdu. Yapılan tetkiklerinin ardından hastanın ameliyata alınması gerektiğine karar veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilal İçer, Adıyaman'ın rahmini kapalı ameliyat yöntemiyle aldı.

İçer, Adıyaman'ın 10 yıldan bu yana rahminden rahatsız olduğunu belirterek, yapılan tüm tedavilere rağmen kanama şikayeti geçmeyen hastaya rahim alma ameliyatı yapılmasına karar verdiklerini ifade etti. İçer, “Bu ameliyat hem açık hem kapalı yapılabiliyor. Kapalı rahim alınma ameliyatı hastanın iyileşme süresi daha kısa, hastanede yatış suresi daha az ve hasta için hem konforlu hem de kozmetik açıdan daha estetiktir. Kapalı rahim alma ameliyatı daha önce Şırnak ve ilçelerinin hiç birinde yapılmamıştır. Hastalar bu ameliyat için daha ileri merkezlere gitmekteydi. Bu ameliyatı Cizre'de ilçe şartlarında ilk kez gerçekleştirdik. 48 yaşındaki hastamızı başarılı bir şekilde ameliyat ederek taburcu ettik. Bu anlamda bu ameliyatın gerçekleşmesinde emekleri olan bütün hastane çalışanlarına teşekkür eder, hastamıza da acil şifalar dilerim” dedi.

Hasta Eşi Nevzat Adıyaman ise, “Eşim 10 yıldan bu yana rahminden rahatsızdı ve bu rahatsızlığının son bulması ve eşimin sağlığına kavuşması için Şırnak, Van ve çevre illerdeki birçok hastaneye başvurduk. Ancak uygulanan bütün tedavilere rağmen eşimin rahatsızlığı geçmedi. Adıyaman, eşimin her geçen gün artan ağrıları ve aşırı kanamasının oluşması üzerine Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilal İçer'e başvurduk. Yapılan tetkiklerden sonra ağrılarının son bulması ve kanamasının durması için ameliyat yapılması gerektiği tarafımıza iletildi ve bizde kabul ettik. Kadın doğum hastalıkları uzmanının yapmış olduğu ameliyatla ilçe dışına gitmekten kurtulduk. Emeği geçen tüm doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür ederiz” diye konuştu.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve aynı zamanda Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen ise, “Hastanemizde günlük ortalama 30-40 civarında açık ve kapalı ameliyatlar yapılmaktadır. Teknolojik açıdan profesyonellik isteyen kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar hastalar için ameliyat sonrası daha konforlu, hastanede daha kısa süreli yatış ve daha az ameliyat izi demektir. İmkanların daha az olduğu ilçe devlet hastaneleri gibi yerlerde doktorun deneyimi ve tecrübesi çok önemlidir. Daha çok 3.basamak hastanelerde yani üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde yapılan bu ameliyatı ilçe devlet hastanesinde yapan doktorumuzu tebrik eder; başarılarının devamını dilerim. Bu sayede hastamı da uzak merkezlere gitmekten kurtuldular. Hastamıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerinde bulundu.