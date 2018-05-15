Şırnak’ta ilk teravih namazı kılındı

Şırnak kent merkezinde, 14 Mart 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yaşanan çatışmalar nedeniyle PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucunda zarar gören Geylani camisine gelen vatandaşlar dua etti.

Terör saldırıları nedeniyle Geylani Camisi’nin zarar gördüğünü belirten Vali Aktaş, “Bu yılın ilk teravihini vatandaşlarımızla birlikte kılmayı rabbim nasip etti. Allah kıldığımız teravih namazını ve tutacağımız oruçları kabul etsin inşallah. Geylani Camii çukur ve barikat terörü döneminde eli kanlı terör örgütü tarafından büyük oranda tahrip edilen camilerimizden bir tanesiydi. Ama Allah şükür devlet millet el ele verdik. Diğer tahrip edilen camiler gibi bu camimizi de çok kısa bir sürede onarılarak hizmete, ibadete açmış olduk. Bugünde Şırnaklı vatandaşlarımızla birlikte bu camide, bu nezih ortamda teravih namazımız eda ettik. İnşallah ramazan ayı bütün Şırnak genelinde ve bütün İslam aleminde huzur ve güven ortamı içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde idrak ederiz diye ümit ediyoruz. Rabbimde birliğimiz, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasını niyaz ediyoruz” dedi.

Camilerde, din görevlileri tarafından ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi. Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından ilk teravih kılındı.