Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 22:47

Şırnak’ta ilk teravih namazı kılındı

Şırnak’ta teröristlerin saldırısı sonucu zarar gören ve kısa sürede onarılarak hizmete açılan Geylani Camisi’nde ilk teravih namazı kılındı.

Şırnak’ta ilk teravih namazı kılındı

15 Mayıs 2018 22:47


Şırnak kent merkezinde, 14 Mart 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yaşanan çatışmalar nedeniyle PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucunda zarar gören Geylani camisine gelen vatandaşlar dua etti.


Terör saldırıları nedeniyle Geylani Camisi’nin zarar gördüğünü belirten Vali Aktaş, “Bu yılın ilk teravihini vatandaşlarımızla birlikte kılmayı rabbim nasip etti. Allah kıldığımız teravih namazını ve tutacağımız oruçları kabul etsin inşallah. Geylani Camii çukur ve barikat terörü döneminde eli kanlı terör örgütü tarafından büyük oranda tahrip edilen camilerimizden bir tanesiydi. Ama Allah şükür devlet millet el ele verdik. Diğer tahrip edilen camiler gibi bu camimizi de çok kısa bir sürede onarılarak hizmete, ibadete açmış olduk. Bugünde Şırnaklı vatandaşlarımızla birlikte bu camide, bu nezih ortamda teravih namazımız eda ettik. İnşallah ramazan ayı bütün Şırnak genelinde ve bütün İslam aleminde huzur ve güven ortamı içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde idrak ederiz diye ümit ediyoruz. Rabbimde birliğimiz, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasını niyaz ediyoruz” dedi.


Camilerde, din görevlileri tarafından ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi. Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından ilk teravih kılındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç