Şırnak'ta kaçak göçmen şebekesine operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce Irak ve Suriye'de organize ettikleri kişileri yüksek miktarda ücretlerle Türkiye'ye illegal yollardan getirerek, batı illerine ve yabancı ülkelere götürmek vaadiyle haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi. Silopi ve Cizre ilçelerinde şüpheli 11 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 şahıs gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.