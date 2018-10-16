İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'ta kaçak göçmen şebekesine operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce Irak ve Suriye'de organize ettikleri kişileri yüksek miktarda ücretlerle Türkiye'ye illegal yollardan getirerek, batı illerine ve yabancı ülkelere götürmek vaadiyle haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi. Silopi ve Cizre ilçelerinde şüpheli 11 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 şahıs gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.