Şırnak’ta kaçak kullanımı önleyen 18 pano tahrip edildi

Kaçak elektrik kullanımını da önleyen panolardan 17’si Şırnak il merkezinde biri ise Cizre ilçesinde gerçekleşen saldırılar sonunda tahrip edildi.

Şırnak’ta değişik tarihlerde çok sayıda Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosuna saldırı düzenlenmiş, onlarca pano tahrip edilmişti. Bu kez de iletim kablolarının yeraltına alınmasının ardından merkez Gündoğdu mahallesinde montajına başlanan elektrik dağıtım panoları, saldırganların hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 17 pano tahrip edildi. Kullanılamaz hale gelen panoların yerine yenilerini kurmak için Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri hemen çalışma başlattı.

Cizre’de sayaçları götürdüler

Cizre ilçesinde gece geç saatlerde gerçekleşen saldırıda ise kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kullanımda olan bir Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosunu kırarak tahrip etti. Panoyu kırmakla yetinmeyen saldırganlar, içerisinde bulunan ve abonelerin tüketimini ölçmek için kullanılan elektrik sayaçlarını da sökerek beraberlerinde götürdüler. Cizre’deki saldırının ardından da Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri yenileme çalışması başlatırken, her iki saldırıyla ilgili olarak güvenlik ekipleri soruşturma başlattı.

Bölge şartlarına uygun panolar

Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları, Dicle Elektrik mühendisleri tarafından Ar-Ge Merkezi’nde bölge şartlarına uygun olarak geliştirildi. Yeraltına alınan iletim hatlarıyla entegre edilen bu panolar, aynı zamanda kullanıcılara ait sayaçları da içerisinde muhafaza ediyor. Gerek kabloların yeraltına alınması, gerekse sayaçları toplu halde içinde barındırması nedeniyle bu panoların kullanıldığı yerlerde kayıt dışı elektrik kullanmak hayli zor. Bu panoların kurulduğu yerlerde kayıt dışı tüketim kullanılamadığından dolayı elektrik kalitesi artıyor, kesintiler ise en aza iniyor.