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01 Aralık 2017 17:19

Şırnak’ta kaldırım ve refüjler boyandı

Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda kaldırım ve refüj taşlarını boyama çalışmalarına başladı.

Şırnak’ta kaldırım ve refüjler boyandı

01 Aralık 2017 17:19


Yol, kaldırım ve refüj çalışmasının tamamlandığı güzergahlarda peyzaj çalışmasına başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan peyzaj düzenlemesinde, ana cadde ve sokaklarda asfaltlama ve kaldırım yapımının tamamladığı refüj ve kaldırımlar sarı ve beyaz renkler kullanılarak boyanıyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür ve kaldırım taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık vererek, estetik bir görüntüye kavuşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğü boyama ekibi tarafından başlatılan peyzaj çalışması, kentin tüm cadde ve sokaklarında devam edecek.




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