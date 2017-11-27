Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 10:24

Şırnak’ta kaldırım yapım çalışmalarında sona gelindi

Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama ve sağlıklaştırma çalışmasının tamamlandığı noktalarda kaldırım yapım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Şırnak’ta kaldırım yapım çalışmalarında sona gelindi

27 Kasım 2017 10:24


Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya trafiğinde kolaylığı artırarak şehrin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok farklı noktasında çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Şehrin genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarında, hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarına başlayan ekipler, şehrin tamamının asfaltla buluşturulmasının ardından kaldırım yapım çalışmalarında da sona yaklaştı. Kış aylarına girilmesine karşın çalışmalarına ara vermeden devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha modern ve estetik görünüme sahip kaldırımlarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
10
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç