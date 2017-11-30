Şırnak’ta kaldırımlara dekoratif korkuluklar takıldı

Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında yol ve kaldırım yapım işini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Kaldırım çalışmalarının tamamlandığı ve şehrin coğrafik yapısından kaynaklı eğimli noktalar vatandaşların güvenliği düşünülerek, olası düşme ve kaymaların önüne geçmek için dekoratif korkuluklarla kapatıldı. Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için yoğun bir gayret gösteren Şırnak Belediye Başkanlığı, aynı zamanda vatandaşların güvenliğini de ön plana alarak hizmetlerine nitelik kazandırıyor. Belirlenen noktalarda montajı tamamlanan dekoratif korkuluklar, vatandaşların yürürken kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlarken, yine estetik kaygı güdülerek tasarlanması kaldırımlarda güzel bir görüntü oluşturuyor.