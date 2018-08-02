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02 Ağustos 2018 11:05

Şırnak’ta kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Şırnak’ta kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3’ü çocuk 5 yaralı

02 Ağustos 2018 11:05


Kaza, Beytüşşebap ilçesi Gökçe köyü Habur 2 mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak il merkezine gitmekte olan 73 ED 201 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar aynı yerde sık sık kaza olduğunu belirterek bariyer yapılmasını istedi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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