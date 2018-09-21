Şırnak'ta, “Koyun ve Keçi Sistemi Bölge Bilgilendirme” toplantısı yapıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şırnak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, 14 ilin Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanları ve personelleri ile Tarım Bakanlığı'nın sistem sorumluları katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Bilgehan Özen, “Tarım ve Orman Bakanlığımız yaklaşık 10 yıldır Anaç Koyun ve Keçi desteklemeleri kapsamında tüm Türkiye'deki Anaç Koyun ve Keçisi olan yetiştiricilerimize desteklemeler vermektedir. Bu sene de bu desteklemelerle ilgili iş ve işlemlerin, dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Ülkemizde 7 bölgede il müdürlüğümüz ve birlik başkanların katılımıyla toplantılar düzenliyoruz. Şırnak'ta düzenlediğimiz toplantıya 14 ilden damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlik başkanları, 14 ilin tarım müdürlüklerin yetkilileri katılıyor. Bu desteklemeler belirli mevzuatlar çerçevesinde yürütüldüğü için, zamanında yetiştiricilerin mağdur olmamasına yönelik, birliklerin ve tarım müdürlüklerin personellerin yapması gereken iş ve işlemlerin hatırlatılması ve dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat edilmesine yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yetiştiricilerin 2018 yılında anaç koyun keçi desteklemelerinde mağduriyetinin olmamasına yönelik toplantılarının devam ettiğini anlatan Özen, “Önceki yıllara göre Şırnak ilimizde özellikle küçükbaş hayvancılık için son derece uygun bitkisel ve coğrafi alan olduğunu bilmekteyiz. Özellikle terör olayların son günlerde oldukça azalması, bitmeye yaklaşmasından dolayı hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin daha fazla hayvanlarla uğraştığı görülmektedir. Şırnak'ta da oldukça bir hayvan popülasyonu var. Gerek meraların ıslahıyla, gerek terörden dolayı yetiştiriciliği bırakan yetiştiricilerin tekrardan koyun ve keçi yetiştiriciliğine dönmeleriyle bu desteklerin önümüzdeki yıllarda daha fazla artacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Kılıç ise, “İlimiz anaç koyun ve keçi yetiştiriciliğinde ciddi bir potansiyeli olan bir yerdir. Bir milyonun üzerinde hayvanımız var. Yaklaşık 570 bin hayvanımıza destekleme veriyoruz. Her yıl bu destekleme miktarı ve hayvan sayısı artırmak istiyoruz. Özelikle meraların hayvancılığa açılması küçükbaş hayvancılığını geliştirecektir. Bundan büyük bir beklentimiz var. Bu yıl vatandaşlarımıza anaç koyun, keçi desteklemeleri ile ilgili çalışmalarımız başlamıştır. Vatandaşlarımızın koyun keçi birliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat etmeleri durumunda bunların desteklemelerini yapacağız” ifadelerinde bulundu.