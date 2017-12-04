Şırnak’ta kuyuya düşen işçilerin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 12.00 sıralarında merkez Balveren Beldesi Araköy mevkisinde bulunan kapatılan kömür ocağında meydana geldi. İddialara göre, Abdurrahman ve Ömer Tunç adlı kardeşler ile İdris İnal, malzemelerini almak için 17 Ekim’de Şırnak-Cizre arası Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 Nolu kömür ocağında 8 işçinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından faaliyeti durdurulan ocağa geldi. Abdurrahman ve Ömer Tunç adlı kardeşler, henüz belirlenemeyen bir nedenle burada bulunan su dolu kuyuya düştü. Durumu fark eden İdris İnal, Tunç kardeşleri kurtarmak için jeneratörü çalıştırarak, halatla kuyuya indi. İnal da, jeneratörün durması üzerine kuyuda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyuda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatılırken, Batman ve Van’dan dalgıç ekipleri istendi. Uçakla kente gelen dalgıç ekiplerin de arama kurtarma çalışmalarına katılmasıyla önce İdris İnal’ın daha sonra ise kardeşler Abdurrahman ve Ömer Tunç’un cansız bedenlerine ulaşıldı. Otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin işlemlerinin ardından Araköy Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.