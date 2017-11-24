Şırnak’ta mevsimin ilk karı yağdı

Gece yarısı başlayan kar yağışı merkez ve çevresini beyaza bürüdü.

Şırnak’ın merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreyi bulurken, Cudi, Namaz ve Gabar dağında ise yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kar Şırnak merkezi beyaza bürünürken, Cudi’nin etekleri ise sisle kaplı bir manzara oluşturdu. Vatandaşlar karla dolan damları, araçları ve iş yerlerin önlerini temizlemeye başladı. Bazı şoförler kar yağışına hazırlıksız yakalanarak, araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Kar yağışından dolayı yolda yürüyen yayalar yürümede zorlandı.

Kar yağışı devam ediyor.