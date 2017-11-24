Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 13:13

Şırnak’ta mevsimin ilk karı yağdı

Şırnak’a mevsimin ilk karı yağdı.

Şırnak’ta mevsimin ilk karı yağdı

24 Kasım 2017 13:13

Gece yarısı başlayan kar yağışı merkez ve çevresini beyaza bürüdü.


Şırnak’ın merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreyi bulurken, Cudi, Namaz ve Gabar dağında ise yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kar Şırnak merkezi beyaza bürünürken, Cudi’nin etekleri ise sisle kaplı bir manzara oluşturdu. Vatandaşlar karla dolan damları, araçları ve iş yerlerin önlerini temizlemeye başladı. Bazı şoförler kar yağışına hazırlıksız yakalanarak, araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Kar yağışından dolayı yolda yürüyen yayalar yürümede zorlandı.


Kar yağışı devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
7
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    7°C
  • Pazar
    Sisli
    10°C
  • Pazartesi
    Sisli
    10°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç