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28 Şubat 2018 12:51

Şırnak’ta öğrencilere süt dağıtıldı

Şırnak’ta, Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen “Okul Sütü” projesi Çiçek Yuvası Anaokulu’nda başlatıldı.

Şırnak’ta öğrencilere süt dağıtıldı

28 Şubat 2018 12:51


Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, süt dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, okul sütü projesinin 7 yıldır başarıyla uygulanan bir proje olduğunu söyledi. Gökdemir, “Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık Bakanlığı işbirliği ile her yıl uygulanan süt programını önemsiyoruz. Haftanın üç günü anaokulu ve ilkokullarımızda öğrencilerimize okul sütü dağıtımımız devam etmektedir. Haftanın iki günü de okul üzümü dağıtımı var. Çocuklarımızın daha sağlıklı gelişimi kapsamında bedensel ve zihinsel katkıda bulunmak amacıyla hükümetimizin bu güzel uygulamasını geleceğimiz olan bu güzel yavrularımıza dağıttık. İnşallah bu program devam edecek” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da il geneli 344 okulda 61 bin 455 öğrenciye okul sütü dağıtıldığını söyledi. Konuşmanın ardından öğrencilere sütleri dağıtıldı.




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