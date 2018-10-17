Şırnak'ta refüjler çiçek ve taşlarla süsleniyor

Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun talimatlarıyla çalışma başlatan ekipler, Cizre Caddesindeki refüjleri yeşillendirme ve renklendirme öncesinde çapalama ve toprak tevsiyesini yaparak, kavşak ve refüjleri peyzaj düzenlemesine hazır hale getirdi. Tüm çalışmalarını tamamlayan ekipler, refüjlere mevsimlik çiçek dikimi dışında, farklı desenler tasarlayıp oluşturdukları kalıplara dolamit taşlarını yerleştirmeye başladı. Rengarenk dolamit taşları ve bitkilerle başlatılan peyzaj çalışmaları, refüjler ve kavşaklarda devam ediyor.