Şırnak’ta sağlık yatırımları hızlandı

Şırnak’ın bütün sağlık ihtiyacını karşılayacak önemli yatırımlar hayata geçiyor.

Kısa bir zaman önce Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Uzm. Dr. Nedim Uzun, sağlık alanındaki yatırım çalışmalarını hızlandırdı. Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nedim Uzun, Sağlık Bakanlığı tarafından taleplerimiz doğrultusunda yatırım programına alınan Kent Merkezi ve İlçelerinde yapılması planlanan sağlık tesisleri ile ilgili çalışmalar süratle devam etiğini belirtti. 2018 yılına kadar ihale işlemleri tamamlanıp yapımına başlanan ve programa alınan yatırımların toplam maliyeti yaklaşık 400 milyon TL olduğunu belirten Uzm. Dr. Nedim Uzun, “Planlanan program çerçevesinde her ilçemizde sağlık tesisi yapılacak. Bu çerçevede bölgemizi sağlık turizmi açısından güçlendirecek projelerimiz var” dedi.

Uzun, Cizre ilçesine yapılacak olan 500 yataklı Bölge Devlet Hastanesi yapımının tamamlanması ile birlikte hem vatandaşlar, hem sağlık çalışanlarının daha modern bir hastaneye kavuşacağını belirterek, “Bununla birlikte özellikle Irak’tan gelecek hastalar bazında İlimizde sağlık turizmi olarak ta canlılık kazandıracaktır. Program dahilinde Cizre İlçesine 500, Silopi İlçesine 50, Uludere İlçesine 40, Beytüşşebap İlçesine 50 ve kent merkezine de 75 yataklı hastaneler inşa edeceğiz” diye konuştu.

Uzun, “Şırnak merkeze 75 Yataklı Kadın Doğum Hastanesi yapımına başlanmak üzere, çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Cizre, Silopi, Uludere ve Beytüşşebap İlçelerindeki hastaneler için arsa sorunları halledilip hızla proje çalışmalarına başlanacaktır. Bütün bu planlanan yatırımlar tamamlanınca İlimiz mevcut hastanelerdeki yataklara ek olarak 715 yataklı hastanelere kavuşmuş olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Temel bir sağlık hizmeti olan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi amacıyla, Şırnak’a 20, Cizre’ye 24, İdil ve Silopi ilçelerinde de 20 ünitelik olmak üzere Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri yapılacağın müjdesini veren Uzun, bunların tamamlanması ile beraber Şırnak’ın 84 ünitelik ADSM’ye kavuşacağını söyledi.

Acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi açısından 3 tane 112 Acil Sağlık hizmetleri istasyonu yapımı devam ettiğini belirten Uzun, şunları kaydetti:

“4 tanesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarının barınma ihtiyaçlarına çözüm bulmak amacıyla ilimiz merkez ilçede 90, Cizre ilçesinde 24 ve Beytüşşebap ilçesinde de 20 daireli lojman yapılacaktır. Cizre İlçesinde temel, psikolojik ve sosyal yönden vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla Sağlıklı Yaşam Merkezi de yapılacak. Proje çalışmaları hızla devam etmektedir. Ayrıca diyaliz hastalarımız için daha modern bir hemodiyaliz ünitesi yapımına da başlandı, 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Birinci basamak sağlık hizmetleri içinde 1 tane Aile Sağlığı Merkezi yapımı devam etmekte olup, Uludere Yemişli Köyü için de proje çalışmalarına başlanacaktır. Güvenlik güçlerimiz için Sağlık Bakanlığı standartlarında daha modern bir ortamda hizmet sunmak amacıyla Travma Merkezi çalışmalar devam ediyor. Programda olan yatırımlarımızın tamamlanması durumunda İlimiz geneli sağlık hizmetleri açısından şaha kalkacaktır. Tüm çalışmalarımız ve gayretimiz bu yöndedir.”