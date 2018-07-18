Şırnak’ta sağlıkçıya sözlü şiddete hapis cezası

Şırnak’ın İdil ilçesinde doğumhanede görevli sağlık çalışanına hakaret eden hasta yakını 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kişinin yeniden şiddet gösterebileceği kanısı oluştuğu için hükmün geri bırakılmasına ve zanlının aynı suçu işlemesi halinde cezaevine girmesine karar verdi. Sağlık çalışanları kararın sağlıkta şiddette caydırıcı örnek teşkil ettiğini söyledi.

İdil Devlet Hastanesi doğumhanede görevli Ebe Medine Nalbant ile kadın hasta yakını D.O. arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını D.O. sağlık çalışanı Medine Nalbant’a hakaret edince, sağlık çalışanı şikayetçi oldu. Ebe Medine Nalbant, üyesi olduğu Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığından avukat talebinde bulundu.

İdil İlçe Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava 3 ay gibi kısa bir sürede sonuçlandı. Hükmü 10 dakika içinde karara bağlayan hakim, saldırgan hasta yakınına kamu görevlisine hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ceza denetimli serbestlik yasası kapsamında ertelendi. Hasta yakını D.O.’nun aynı suçu 5 yıl içinde tekrarlaması durumunda hapse gireceğine karar verildi. Mahkemenin verdiği bu emsal karar sağlık çalışanları ve sağlık sendikaları tarafından örnek ve caydırıcı bir karar olarak nitelendirildi.

Sağlık çalışanına yönelik olayı mahkeme taşıyan Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Avukatı Cihan Munis, sağlıkta şiddete mahkemelerin sıfır tolerans göstermesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Bizler kamu görevlilerini saldırılar ile hakaretlere karşı hukuk çerçevesi içinde adaletin önüne getiriyoruz .Bu dava ise Şırnak’ta sağlık çalışanlarına yönelik gelişen şiddete ceza verilen ilk davamızdır. İnşallah bu olay son olur ve vatandaş kamu görevlilerine yönelik daha dikkatli olur. Kamu görevlileri de görevlerini yaparken kendilerini daha güvende hisseder“ dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik her gün benzeri olayların yaşandığına dikkat çeken Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, "Sağlıkçıya şiddet olayında Şırnak’ta ilk defa ceza verildi. Bu karar Şırnak’ta emsal bir karar olmak ile birlikte caydırıcı örnek bir karar olmuştur" diye konuştu.